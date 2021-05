Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Verkehrsüberwachung; Verkäuferin beendet Betrug; Zimmerbrand

Reutlingen (ots)

Junge Frau eingeklemmt

Am Freitagvormittag ist eine junge Frau bei einem Unfall eingeklemmt und verletzt worden. Gegen 10.10 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit einem Renault Master das Gelände eines Postverteilzentrums in der Eberhardtstraße und wollte zwischen einem seitlich ausparkenden Fahrzeug und einer 19-Jährigen hindurchfahren, die gerade dabei war, ihren Wagen zu beladen. Dabei stieß der Renault gegen den Paketladewagen der jungen Frau, die daraufhin zwischen dem Ladewagen und dem Heck ihres Fahrzeugs eingeklemmt wurde. Sie wurde mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Reichenbach (ES): Einbrecher unterwegs

Auf dem Gelände eines Autoverwertungsbetriebs in der Otto-Heinrich-Straße hat in der Zeit zwischen Donnerstagmittag, zwölf Uhr, und Freitagmorgen, sieben Uhr, ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte drang gewaltsam in eine Halle sowie eine Werkstatt ein und machte sich dort auf die Suche nach möglicher Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchtete er jedoch ohne etwas zu entwenden. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Ostfildern-Ruit (ES): Fahrgäste in Linienbus verletzt (Zeugenaufruf)

Zwei Fahrgäste eines Linienbusses sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Hedelfinger Straße leicht verletzt worden. Ein 47 Jahre alter Linienbusfahrer befuhr kurz vor sieben Uhr die Hedelfinger Straße in Richtung Ortsmitte. Den ersten Erkenntnissen zufolge bog vor dem Bus ein aus der Plochinger Straße kommender Autofahrer in die Hedelfinger Straße ein, ohne die Vorfahrt des Linienbusses zu beachten. Der Busfahrer bremste sein Fahrzeug stark ab, wodurch ein 78-jähriger Fahrgast stürzte und eine 56-jährige Frau sich den Kopf anschlug. Die verletzten Businsassen wurden vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt medizinisch versorgt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und dem bislang unbekannten Autofahrer aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 0711/70913. (sm)

Bodelshausen (TÜ) - Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Am Donnerstagabend, gegen 19.50 Uhr, hat ein 20-Jähriger versucht, mit seinem Audi die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage auf der B 27 bei Bodelshausen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Wechseln auf den dortigen Beschleunigungsstreifen zu umfahren - jedoch ohne Erfolg. Eine Streife der Verkehrspolizeiaußenstelle Balingen war just in diesem Moment mit dem zivilen Video-Fahrzeug vor Ort unterwegs und filmte den Vorfall. Nun drohen dem Audi-Fahrer unter anderem mindestens ein Monat Fahrverbot und mehrere hundert Euro an Bußgeld. (mws)

Starzach (TÜ): Aufmerksame Verkäuferin beendet Betrug (Warnhinweis)

Eine aufmerksame Verkäuferin hat am Freitagmittag einen Betrug zum Nachteil eines Mannes beendet, der bereits zuvor falschen Gewinnversprechen zum Opfer gefallen war. Der Starzacher war am Vormittag von einem Telefonbetrüger angerufen worden, der ihm einen Gewinn in Höhe von mehreren zehntausend Euro avisierte und behauptete, vor Ausbezahlung des Gewinns sei eine Gebühr fällig. Wie von dem Betrüger gefordert, kaufte der Mann Guthabenkarten eines App-Stores im Wert von insgesamt mehreren hundert Euro und gab dem gewieft auftretenden Anrufer die Codes zur Einlösung durch. Als der Betrüger weitere Codes forderte, wollte der Mann am Mittag erneut entsprechende Guthabenkarten erwerben. Dazu kam es aber nicht. Eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarkts erkannte die Betrugsmasche und riet dem Starzacher, die Polizei zu rufen.

Die Polizei rät:

- Schenken Sie solchen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Auszahlung des Betrags an eine Bedingung oder Bezahlung einer Gebühr geknüpft ist.

- Beenden Sie das Gespräch und legen Sie konsequent auf.

Beschäftigte des Einzelhandels werden ausdrücklich dazu ermuntert, gerade ältere Menschen, die eine größere Anzahl von Guthabenkarten kaufen wollen, aktiv auf einen eventuellen Betrug hinzuweisen und im Verdachtsfall die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen.

Weitere Tipps zu derartigen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de (mr)

Hechingen (ZAK): Zimmerbrand

In einem Wohnhaus in der Hechinger Martinstraße ist es am Freitagvormittag zu einem Zimmerbrand gekommen. Aus noch unbekannter Ursache brachen im Wohnzimmer kurz vor 9.30 Uhr Flammen aus, worauf Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatzort ausrückten. Durch die Feuerwehr konnte der Brand in der Folge rasch gelöscht werden. Dennoch wurden große Teile des Erdgeschosses beschädigt und durch Rußniederschlag in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Bewohner, ein 52-jähriger Mann und eine Siebenjährige, wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf mindestens 100.000 Euro belaufen. Die Polizei hat noch am Vormittag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell