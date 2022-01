Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Eisplatte löst sich von Autodach - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Montag, 10.01.2022 gegen 10:00 Uhr, fuhr ein weißer Transporter auf der K6599 von Stühlingen-Mauchen in Richtung Eggingen. In einer Kurve löste sich eine größere Eisplatte mit Schnee vom Autodach und traf einen entgegenfahrenden VW. Der wurde dabei in Höhe von geschätzten 1.500 Euro beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der weiße Transporter fuhr in Richtung Eggingen weiter.

Der Polizeiposten Wutöschingen ermittelt und bittet um Hinweise zum weißen Transporter (07746 9285-0).

