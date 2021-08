Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen - Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 18.08.2021, gegen 16:15 Uhr, wurde eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Hauptstraße in Mühlhausen Opfer eines Diebstahls. Ein bisher unbekannter Mann bat die 87-Jährige Dame, ihren Sohn sprechen zu können. Als die Dame ihm mitteilte, dass dieser nicht zuhause sei, bat der Unbekannte um Toilettenpapier. Die Seniorin bat den Mann in das Wohnzimmer und wollte Toilettenpapier holen. Währenddessen schnappte sich der Unbekannte eine auf dem Küchentisch befindliche Mappe, in welcher sich Bargeld in dreistelliger Höhe befand und flüchtete aus der Wohnung. Der Unbekannte Täter wird als Mann von 38 - 40 Jahren und etwa 180 cm groß beschrieben. Er sprach deutsch, hatte rotes Haar, trug beigefarbene Kleidung und eine beige Basecap. In welche Richtung der Täter davon lief, ist nicht bekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch bittet Zeugen, die zur genannten Zeit eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft, beobachtet haben, sich unter Tel.: 06222 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell