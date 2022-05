Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Aufsitz-Rasenmäher entwendet

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Täter betraten zwischen dem 28. April und 03. Mai 2022 (Donnerstag bis Dienstag) ein Firmengelände im Industriegebiet der Hans-Böckler-Straße und wirkten mit offensichtlich roher Gewalt auf das Garagentor ein, sodass es aus der Verankerung riss. Aus der dortigen Garage stahlen die Täter anschließend einen Aufsitz-Rasenmäher der Marke Husqvarna im Wert von etwa 8500 EUR. An dem Garagentor ist ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstanden. Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231/6090.

