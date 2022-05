POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Skulptur eines Adlers geklaut (Nachtrag mit Foto)

Lippe (ots) - Am Dienstag (03.05.2022) fasste ein unbekannter Mann einer jungen Frau aus Detmold Am Heidbach gegen 16:45 Uhr an ihr Gesäß und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Haferkamp. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170 cm, schlanke Statur, dunkle Hautfarbe, kleiner Oberlippenbart. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose ...

mehr