POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf - Junge Frauen von Unbekanntem an Gesäß gegriffen

Am Dienstag (03.05.2022) fasste ein unbekannter Mann einer jungen Frau aus Detmold Am Heidbach gegen 16:45 Uhr an ihr Gesäß und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Haferkamp. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170 cm, schlanke Statur, dunkle Hautfarbe, kleiner Oberlippenbart. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose und einen weißen Kapuzenpullover. In Detmold-Heidenoldendorf kam es am Dienstag und am Mittwoch zu drei ähnlichen sexuellen Belästigungen, bei denen ein Unbekannter zwei Teenagerinnen und einer jungen Frau unvermittelt ans Gesäß fasste. Ein Tatzusammenhang ist anzunehmen. Hinweise auf den Täter übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231/6090.

