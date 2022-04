Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Rotenburg

Fulda (ots)

Rotenburg an der Fulda - Am Freitag, den 29.04.2022 gegen 14:50 Uhr ereignete sich auf der B 83 zwischen Rotenburg an der Fulda und dem Abzweig Hergershausen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Bebra stammende Fahrer eines Pkw, welcher in Richtung Rotenburg an der Fulda fuhr, geriet nach einer Kurvendurchfahrt auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem ihn entgegenkommenden Kleinbus kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlugen sich beide Fahrzeuge und kamen auf dem Dach bzw. auf der Seite liegend zum Stehen. Die Insassen konnten sich selbständig aus den Fahrzeugen befreien. Die beiden Insassen des Pkw, welcher in Richtung Rotenburg an der Fulda fuhr, sowie der alleinige Insasse des entgegenkommenden Kleinbusses aus Ilmenau, wurden verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Bundesstraße war an der Unfallörtlichkeit für circa zwei Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.

