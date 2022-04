Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Kennzeichen gestohlen - Diebstähle aus Pkw - Polizei sensibilisiert

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl

Krichheim. Das Zuleitungskabel eines Turmkrans stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (28.04.) von einer Baustelle an der A7. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Breitenach am Herzberg. Unbekannte entwendeten am Dienstag (19.04.), zwischen 14 Uhr und 19 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen GTH-LB 257 eines roten VW Caravelle. Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Gelände der Burg Herzberg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstähle aus Pkw - Polizei sensibilisiert

Hersfeld-Rotenburg. Seit Beginn des Monats April kam es in Niederaula, Kirchheim sowie Asbach zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Zu den Tatzeiten waren die Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen und Straße sowie auf Privatgrundstücken in unverschlossenen Garagen oder sonstigen Unterständen oder Höfen abgestellt. Aus den Autos entwendeten die Langfinger diverse Wertgegenstände sowie Bargeld und Geldkarten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten an keinem der Pkw Einbruchsspuren festgestellt werden, sodass noch unklar ist, wie die Täter in die Fahrzeuginnenräume gelangten.

In diesem Zusammenhang sensibilisiert Ihre Polizei eindringlich:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit - Versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - sollte Ihr Pkw in diesem Zusammenhang über automatische Verschlussverhältnisse verfügen, informieren Sie sich bitte eingehend über entsprechende Einstellungen Ihres Autos. Eine händische Überprüfung, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist, wird angeraten. - Lassen Sie niemals Wertgegenstände, Bargeld oder Bankunterlagen in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell