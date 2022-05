Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Heu gerät in Brand (17.05.2022)

Singen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist bei Mäharbeiten auf dem Römerziel Heu in Brand geraten. Das bereits abgemähte und auf einen Anhänger geladene trockene Gras entzündete sich aus unbekannter Ursache. Die Feuerwehr Singen, die mit vier Fahrzeugen und 14 Mann ausrückte, löschte den brennenden Anhänger und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf den Traktor. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

