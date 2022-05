Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach/Haslach - Trotz Führerscheinentzug nichts gelernt

Oberwolfach/Haslach (ots)

Am Samstagnachmittag beschäftigte ein 23-jähriger osteuropäischer Zeitarbeiter die Beamten des Polizeireviers Haslach bis in die Nacht. Zunächst wurden er und seine zwei Mitfahrer in Oberwolfach in einem Bachbett in einem verunfallten Pkw schlafend aufgetroffen. Neben den zahlreichen Vodka- und Bierflaschen im Fahrzeug wiesen auch Alkoholwerte von Oberwolfach/Haslach bis zu 3,4 Promille auf ein ausgiebiges Gelage hin. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen und der Beschlagnahme des Führerscheines war der Fall für den mutmaßlichen Fahrzeugführer aber noch nicht beendet. Um wieder zu seinem inzwischen abgeschleppten Pkw zu gelangen, entwendete der junge Mann im Bereich eines Discounts in der Lindenstraße in Haslach ein Damenfahrrad und befuhr die B 33 in Richtung Hausach. Dort wurde er aufgrund seiner Fahrweise gemeldet und erneut aufgegriffen. Da der Atemalkoholwert zu diesem Zeitpunkt immer noch deutlich über zwei Promille betrug, wurde eine weitere Blutentnahme durchgeführt. Zudem verbrachte der Beschuldigte zur Vermeidung weiterer Straftaten die Nacht auf richterliche Anordnung beim Polizeirevier Haslach.

Zeugen, denen am 13.05. oder 14.05.2022 im Bereich Oberwolfach-Rankach bzw. Kurzenbach ein schwarzer VW Golf 5 Kombi mit 3 Personen aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Haslach, Tel.: 07832 975920 in Verbindung zu setzen.

Ebenso wird der/die EigentümerIn eines silbernen Damenfahrrads mit Korb am Lenker, pinkfarbener Teillackierung und schwarz-weißer Lenkerummantelung gesucht. Möglicherweise wurde das Fahrrad im Bereich Ahornstraße / Lindenstraße entwendet.

