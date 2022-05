POL-OG: Unterharmersbach - Nach Kollision geflüchtet

Renchen (ots) - Am Sonntag gegen 9:35 Uhr fuhr eine Peugeot-Fahrerin auf der Hansjakobstraße in absteigender Richtung. Während ihrer Fahrt streifte sie einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten BMW. Die Unfallverursacherin soll zunächst an der kreuzenden Kappelstraße angehalten und den Schaden an ihrem Wagen begutachtet haben. Im Anschluss soll sich die Frau entfernt haben, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Beamte des ...

mehr