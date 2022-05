Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Täterfestnahme nach Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 02:00 Uhr in der Luisenstraße in Baden-Baden zu Sachbeschädigungen. Eine männliche Person trat an vier Fahrzeugen Außenspiegel ab. Im Rahmen der Fahndung konnten die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen feststellen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt circa 500 EUR.

