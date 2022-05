Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ohne Fahrerlaubnis, mit Alkohol

Kehl (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagfrüh konnten gleich zwei Fahrer ohne Fahrerlaubnis festgestellt werden. Gegen 0:40 Uhr versuchte ein 26-Jähriger einen Renault in der Königsberger Straße zu wenden und in eine Parklücke eines Lebensmittelgeschäfts einzuparken. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Fahrzeuglenker keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Der 30 Jahre alte Besitzer des Wagens saß alkoholisiert als Mitfahrer im Auto. Er gelangt nun wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Der Fahrzeuglenker wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Kurz nach 3 Uhr kontrollierten die Beamten des Polizeireviers Kehl einen 44-Jährigen in der Straßburger Straße und mussten nach einem durchgeführten Atemalkoholtest feststellen, dass der Mann mit 0,8 Promille hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Bei der Überprüfung des Fahrzeuglenkers stellte sich überdies heraus, dass gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre bestand. Die Weiterfahrt wurde beendet. Auch er erwartet eine Strafanzeige.

