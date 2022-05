Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Psychische Ausnahmesituation

Zell am Harmersbach (ots)

Die psychische Ausnahmesituation eines Mannes zog am Freitagfrüh einen größeren Polizeieinsatz nach sich. Gegen 0:25 Uhr soll ein alkoholisierter Mann seine Frau in der Wohnung bedroht haben. Die Frau konnte diese unbeschadet verlassen. Nachdem der Mann durch Spezialkräfte gegen 4 Uhr festgenommen werden konnte, wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell