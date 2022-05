Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos -Räuberischer Diebstahl

Baden-Baden (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl am Donnerstagabend in einem Discounter in der Ooser Bahnhofstraße haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 25-Jähriger gegen 19:15 Uhr fünf Dosen Bier in seiner mitgeführten Umhängetasche versteckt und versucht haben, den Kassenbereich ohne zu bezahlen zu passieren. Nachdem er von einer 46 Jahre alten Zeugin daraufhin angesprochen wurde, attackierte er die Frau. Ein ebenfalls 46-jähriger Kunde versuchte den Dieb an der Flucht zu hindern. In Folge kam es zu einem Handgemenge wobei beide Männer zu Fall kamen. Der Kunde musste nicht nur Faustschläge über sich ergehen lassen, er bekam auch eine volle Flasche gegen den Kopf. Im weiteren Verlauf wurde der am Boden liegende von zwei bislang unbekannten Tätern getreten. Die Unbekannten flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Ladendiebs konnte festgenommen und in eine Gewahrsamseinrichtung gebracht w erden. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

