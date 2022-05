Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Alkoholisiert unterwegs

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochmittag dürfte eine Alkoholisierung von fast drei Promille ursächlich für die Irrfahrt einer 38-Jährigen gewesen sein, die letztendlich an einem Betonpfosten endete. Die Fahrerin des Daimler-Benz war zunächst von Balg in Richtung Haueneberstein unterwegs. Auf der Strecke kam sie bereits das erste Mal von der Fahrbahn ab, verursachte aber keinen Schaden. Eine Zeugin folgte der in Schlangenlinien fahrenden Frau, die zudem mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Nachdem die Enddreißigerin im weiteren Verlauf in die Eberbachstraße abgebogen war, kollidierte sie an der Einmündung "An der Mühle" mit einem dortigen Betonpfeiler. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Die Dame zog sich leichte Verletzungen zu.

