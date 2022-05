POL-OG: Rheinmünster - Drei Jugendliche vermisst - Fahndung beendet

Baden-Baden (ots) - Am Mittwochmittag kam es auf der B500 zwischen Geroldsau und Zimmerplatz zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 60-Jährige Zweiradfahrer gegen 11:20 Uhr in einer Rechtskurve mit dem Fußpedal auf den Asphalt, weshalb er sich aufgerichtet habe. Durch das Aufrichten fuhr er offenbar in der Kurve geradeaus und kam dadurch in ...

mehr