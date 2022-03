Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Stirpe - Hauptstraße in Stirpe nach Verkehrsunfall gesperrt (Nachtragsmeldung)

Erwitte (ots)

Am Mittwoch (23. März 2022) kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße zwischen Lippstadt und Stirpe. Ein 44-jähriger Autofahrer aus Lippstadt befuhr zuvor die Hauptstraße in Richtung Stirpe und geriet hierbei in den Gegenverkehr. Sein Wagen prallte mit einem entgegenkommenden 71-jährigen Taxifahrer aus Warstein und einem 56-jährigen, weiblichen Fahrgast aus Rüthen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Taxi mehrfach, bevor es auf der Straße wieder zum Stillstand kam. Der Wagen des 44-jährigen Lippstädters blieb auf einem angrenzenden Feld stehen. Der schwer verletzte 44-Jährige und der leicht verletzte Taxifahrer wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die leicht verletzte Rüthener wurde mit einem hinzugerufenen Taxi in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 25.000 Euro geschätzt. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für circa 90 Minuten gesperrt. Unter Zuhilfenahme einer Drohne wurden Fotos vom Unfallort gefertigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell