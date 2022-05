Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Betrunken Roller gefahren

Gaggenau (ots)

Ein 82-Jähriger soll am Mittwoch nahm mutmaßlich unter Alkoholeinfluss mit seinem Roller am Straßenverkehr teil. Der Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Flößerhalle kommend in Richtung Weinauer Straße unterwegs, als er einer Kontrolle unterzogen wurde. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 1,04 Promille. Wie sich offenbar herausstellte, war der Senior nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin den Fahrzeugschlüssel in Verwahrung. Den 82-Jährigen erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

/ab

