Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochumer Kita: Junge Nachwuchsermittlerin unterstützt mit Phantombild

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Nach einem missglückten Einbruch in eine Bochumer Kita hat eine junge Nachwuchsermittlerin die Polizei mit einem Phantombild unterstützt. Es werden Zeugen gesucht.

Am Mittwoch, 4. August, rückten Polizeibeamte zur Castroper Straße 237 aus. Im dortigen Kindergarten war es in den vergangenen Wochen (der Zeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden) zu einem Einbruchsversuch gekommen. Die Täter hatten nach aktuellem Stand versucht, über eine Dachluke in die Einrichtung einzudringen, waren dabei aber gescheitert.

Dass der Vorfall bei den Kita-Kindern Gesprächsthema Nummer eins war, belegt ein Phantombild, das eine junge Nachwuchsermittlerin einem der eingesetzten Polizeibeamten übergeben hat. Sie war selbst zwar nicht dabei, das detaillierte Bild zeigt jedoch sehr gut, wie es gewesen sein könnte.

Die Beamten danken der jungen Kollegin ausdrücklich für die Unterstützung.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell