POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unfall mit rund 11.000 Euro Blechschaden (18.05.2022)

Reichenau (ots)

Insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochmorgen auf der Bundestraße 33 zwischen Lindenbühl und Waldsiedlung passiert ist. Ein 58-jähriger Mann mit einem Skoda Roomster und ein 23-jähriger Sprinter-Fahrer waren hintereinander im zähfließenden Verkehr auf der B33 unterwegs. Dabei fuhr der 58-Jährige in das Heck des vor ihm verkehrsbedingt wartenden Sprinters. Verletzt wurde niemand. Am Skoda, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, lösten durch den Aufprall die Airbags aus, so dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Den am Sprinter entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

