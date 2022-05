Donaueschingen und Furtwangen (ots) - Ein "Falscher Polizeibeamter" hat am Montag eine 74-jährige Frau aus Donaueschingen abgezockt. Mit den üblichen Behauptungen, dass Einbrecher in ihrer Nachbarschaft unterwegs sind und deshalb ihr Guthaben geschützt werden müsse, verwickelte der Anrufer die Frau in ein ...

mehr