Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mehrere Gartenhäuser in Braubach aufgebrochen

Braubach (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend, dem 22.04.2022 und Samstagabend dem 23.04.2022 kam es in der Gartenanlage "Auf der Au" in Braubach zu mehreren Aufbrüchen von Gartenhäusern. Dort wurde mit brachialer Gewalt vorgegangen um in die Gartenlauben einzudringen. Der Schaden an den Häusern ist wesentlich höher, als der Wert der von den Unbekannten erbeuteten Getränke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein in Verbindung zu setzen.

