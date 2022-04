Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit beträchtlichem Sachschaden - Verursacher ermittelt - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall, den ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer in Schwetzingen verursachte.

Der zunächst Unbekannte war gegen 22.45 Uhr mit seinem Mercedes in der Scheffelstraße in Richtung Südtangente unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Lotus und schob diesen auf einen davor abgestellten Skoda. Dieser wiederum wurde gegen einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Nissan geschoben. Der Unfallverursacher fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Ein unbeteiligter Zeuge und auch der Besitzer des Lotus, der sich gerade auf dem Weg zu seinem Fahrzeug befand und nur noch wenige Meter entfernt war, konnten den Unfall beobachten. Der Lotus-Fahrer notierte sich das Kennzeichen des Mercedes und verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife kehrte auch der 65-jährige Mercedes-Fahrer zur Unfallstelle zurück. In dessen Atem bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch. Vor Ort zeigte sich der 65-Jährige nicht in der Lage, einen Alkoholtest korrekt durchzuführen. Dies gelang ihm erst, nachdem er zum Polizeirevier Schwetzingen gebracht worden war. Dieser Test ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Ihm wurden daraufhin Blutproben entnommen, um den Grad der Alkoholbeeinflussung zum Unfallzeitpunkt festzustellen. Gegen den 65-Jährigen wird nun wegen der Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

