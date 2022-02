Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - In Mehrfamilienhaus eingebrochen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 6:10 Uhr und 16:45 Uhr machte sich ein noch Unbekannter in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bühlerfeldstraße zu schaffen. Durch Aufbrechen des Schließsystems der Eingangstüre gelangte der Einbrecher ins Innere und durchwühlte die Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde und die Höhe des angerichteten Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach Spurensuche durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen.

