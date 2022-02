Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - In Mehrfamilienhaus eingebrochen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 18:50 und 19:30 Uhr, verschaffte sich ein noch Unbekannter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Bachstraße. Der Einbrecher hebelte offenbar die Hauseingangstür auf und durchsuchte Briefkästen und sämtliche Schränke im gemeinschaftlichen Treppenhaus sowie in den Kellerräumen. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen.

