Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Bei Diebstahl gestellt - vorbildliches Zeugenverhalten

Offenburg (ots)

Drei sehr aufmerksame Kinder beobachteten am Dienstagabend, wie zwei 17 und ein 18 Jahre alte junge Männer mehrere Parfümflaschen einsteckten und sich, ohne an der Kasse eines Drogeriemarktes in der Hauptstraße zu bezahlen, aus dem Staub machen wollten. Die 13-jährigen Zeugen verständigten gegen 18:50 Uhr eine Mitarbeiterin des Marktes und folgten den mutmaßlichen Dieben in weitere Geschäfte. Dank des vorbildlichen Verhaltens des Trios konnten die beiden Tatverdächtigen durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Ermittler mehrere Prafümflacons im Wert von mehreren Hundert Euro. Zusätzlich konnten in einem Gebüsch weitere Flacons mit einem ähnlichen Wert, die mutmaßlich auch von den Verdächtigen stammen, aufgefunden werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

/lg

