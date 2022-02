Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, Unzhurst - Nach Sachbeschädigung Tiere entlaufen, Hinweise erbeten

Ottersweier (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstag, 3:50 Uhr machte sich ein noch Unbekannter an einer Koppel in der Waldstraße zu schaffen. Nachdem das Tor geöffnet und mehrere Zaunpfähle aus Holz herausgerissen wurden, machte sich eine Rinderherde mit Ziegen davon und lief auf der Straße zwischen Michelbuch und Gamshurst umher. Die Tiere konnten auf einem landwirtschaftlichen Weg neben der Fahrbahn auf Höhe Ortseingang Michelbuch aufgefunden werden. Mehrere Landwirte aus Michelbuch trieben die Herde aus 15 Rindern und zwei Gaisböcken auf eine leerstehende Koppel. Der Besitzer der Herde konnte seine Ausreißer sowie weitere fehlende Tiere wohlbehalten zurück auf seine Weide bringen. Zu einer Gefährdung Unbeteiligter kam es nicht. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.

/ph

