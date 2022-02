Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrradfahrerin von Auto gestreift

Lahr (ots)

Eine 63 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstagmittag an einem Fußgängerüberweg in der Schwarzwaldstraße von einem Auto gestreift worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte sie auf ihrem Fahrrad den Überweg am Kreisverkehr in der Nähe des Bahnhofplatzes queren, als sie gegen 14:30 Uhr von einem herannahenden 46-jährigen Fahrer eines Hondas möglicherweise zu spät erkannt wurde. Die Frau wurde vom Außenspiegel des Hondas gestreift und kam dadurch zu Fall. Hierbei wurde sie leicht verletzt und wurde von einem Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt circa 500 Euro.

/bk

