POL-OG: Rastatt - Mehrere Anzeigen nach Trunkenheitsfahrt

Rastatt (ots)

Eine Fahrt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über eine rote Ampel hat für einen 31-jährigen VW-Fahrer weitreichende Konsequenzen. Gegen 1:45 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt beobachten, wir der 31-Jährige an der Kreuzung Richard-Wagner-Ring/Gartenstraße das Rotlicht einer Baustellenampel missachtete, weshalb der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Dieser habe noch versucht zunächst mit dem Fahrzeug und dann zu Fuß vor den Beamten zu flüchten. Die Polizisten konnten den Flüchtigen im Rahmen der Fahndung in einem Gebüsch entdecken und ihn vorläufig festnehmen. Neben deutlichem Alkoholgeruch konnten die Ordnungshüter feststellen, dass der Mann Drogen mit sich führte. Eine Blutentnahme und die Durchsuchung seiner Wohnung waren die Folge.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Drogen und Waffen aufgefunden werden, welche allesamt beschlagnahmt wurden. Die Fahrzeugschlüssel blieben ebenfalls in polizeilicher Verwahrung. Ob es sich bei dem mitgeführten Führerschein um eine Fälschung handelt, wird derzeit noch geprüft.

Den 31-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Fahren unter Alkoholeinfluss sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

