Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fensterscheibe in Nordenham mit Stein eingeworfen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 3. Januar 2022, um 19:55 Uhr, wurde eine Fensterscheibe einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Deichgräfenstraße beschädigt.

Ein bislang unbekannter Täter warf einen Stein durch die Verglasung des Küchenfensters. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731 / 99810 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell