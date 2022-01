Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Verlaufsbericht zu den Aufzügen gegen die Corona-Maßnahmen sowie Gegendemonstrationen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 3. Januar 2022, fanden im gesamten Inspektionsbereich erneut sogenannte "Spaziergänge" gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen sowie Gegendemonstrationen statt.

Unangemeldete Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen waren in Delmenhorst, Hude, Ganderkesee, Ahlhorn, Nordenham und Brake ab 18:00 Uhr zu verzeichnen. Insgesamt nahmen an den Versammlungen rund 800 Personen teil.

Zeitgleich nahmen rund 170 Personen an Versammlungen teil, welche die Corona-Maßnahmen befürworten. In Wildeshausen hat demnach eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Nachdenken statt Querdenken" mit etwa 40 Teilnehmenden stattgefunden. Darüber hinaus gab es in Delmenhorst im Vorfeld eine Anmeldung für eine Gegendemonstration des "Breiten Bündnisses gegen Rechts". Etwa 120 Personen schlossen sich dieser Gegendemonstration an und bildeten eine "Menschenkette". In Hude gab es eine unangemeldete Gegendemonstration mit etwa 10 Teilnehmenden.

Insgesamt waren während der Versammlungsabläufe keine Ausschreitungen zu verzeichnen. Aufgrund der Aufzüge kam es teilweise zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Wie zum Ende des vergangenen Jahres bereits angekündigt, hat die Polizei allen Teilnehmenden zu Versammlungsbeginn eine Masken-Pflicht sowie die Einhaltung des Abstandgebotes auferlegt. Trotz mehrfacher Aufforderungen durch die eingesetzten Beamten hielt sich die Mehrheit der Teilnehmenden nicht an die Auflagen, sodass an mehreren Versammlungsorten für die Verfolgung der Ordnungswidrigkeitenverfahren Videotechnik angewandt wurde. Entsprechende Verfahren werden geprüft.

Die "Menschenkette" in Delmenhorst löste sich gegen 18:30 Uhr auf. Spätestens gegen 19:15 Uhr waren alle weiteren Versammlungen beendet und lösten sich ebenfalls eigenständig auf.

