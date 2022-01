Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Unter BTM-Einfluss in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Gleich zweimal fiel ein 26-jähriger PKW aus Lemwerder auf, der wiederholt unter dem Einfluss von Marihuana am Straßenverkehr teilnahm. Zunächst war dieser am 01.01.2022, gegen 01:20, auf der Stedinger Straße in Lemwerder kontrolliert wor-den. Aufgrund einer Beeinflussung durch Marihuana wurde eine Blutprobe von diesem entnommen und die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt. Am selben Tag gegen 20:45 Uhr trauten die Beamten des PK Brake ihren Augen nicht, als sie das selbe Fahrzeug wieder auf der Stedinger Straße in Lemwerder bemerkten. Auch hier war wieder der 26-Jährige aus Lemwerder am Steuer. Aufgrund der immer noch andauernden Betäubungsmittelbeeinflussung wurde erneut eine Blutentnahme durchgeführt und zudem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Der Fahrzeugführer dürfte mit erheblichen Geldbußen rechnen.

