POL-DEL: Sachbeschädigung in Brake

Delmenhorst (ots)

Am 01.01.2022, gegen 22:30 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an der Kaje in Brake. Durch unbekannte Täter wurden mehrere Blumenkübel und Tannenbäume umgeworfen. Die Blumenkübel gingen hierbei zu Bruch. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, setze sich bitte mit der Polizei in Brake in Verbindung.

