Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Sportgeschäft

Delmenhorst (ots)

In der Silvesternacht brachen unbekannte Täter in ein Sportgeschäft am Hasporter Damm ein. Es wurden Schuhe, Sportbekleidung und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet.

