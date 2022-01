Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: Heckscheibe eines PKW eingeschlagen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 01.01.2022, 14:00 Uhr bis 20:10 Uhr, wurde in Einswarden, Heiligenwiehmstraße, die Heckscheibe eines am Fahrbahnrand parkenden VW Golf auf unbekannte Art beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen. Polizeiliche Ermittlungen dauern an.

