Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gegen parkendes Auto geprallt

Offenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw kam es am Dienstagmittag in der Griesheimer Straße. Ein 55-Jähriger befuhr gegen 13:50 Uhr mit seinem Mercedes-Kleintransporter die Griesheimer Straße von Offenburg kommend. Mutmaßlich infolge Unaufmerksamkeit ist er gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Skoda geprallt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

/lg

