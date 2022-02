Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Erfolgreich ermittelt

Lahr (ots)

Zu einem Einbruch in ein Gebäude in der Friedhofstraße kam es zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 7 Uhr. Den Beamten des Polizeireviers Lahr gelang es innerhalb kürzester Zeit, zwei 31- und 45-jährige Männer vorläufig festzunehmen, die mutmaßlich für den Einbruch verantwortlich sind. Die beiden Tatverdächtigen sollen die Scheibe eines Seitenfensters eingeschlagen haben und so in das Gebäude eingedrungen sein. Dort hätten sie mehrere Werkzeuge und Kanister entwendet. Die Polizisten sind im Rahmen der Spurensuche im Umfeld des Tatorts auf eine offenstehende Hütte gestoßen, in der offensichtlich das Diebesgut abgestellt wurde. Zudem konnten am Tatort festgestellte Spuren scheinbar den mutmaßlichen Einbrechern zugeordnet werden. Nachdem die beiden polizeibekannten Männer einige Maßnahmen über sich ergehen lassen mussten, wurden sie wieder in Freiheit entlassen. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

