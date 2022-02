Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Noch unklar, Polizei sucht Zeugen

Baden-Baden (ots)

Eine 27 Jahre alte Frau gibt den Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte derzeit noch Rätsel auf. Nach einem Hinweis konnte die desorientiert wirkende, aber unverletzte Frau am Montagabend, kurz nach 23 Uhr, vor einem Anwesen in der Beuerner Straße angetroffen werden. Laut ihren Schilderungen sei sie gegen 21:50 Uhr in einem Linienbus zwischen Augustaplatz und Bahnhof von fünf bis sechs unbekannten männlichen Personen angesprochen worden. Beim gemeinsamen Aussteigen am Bahnhof hätte sie von einem der Fremden eine Zigarette erhalten und konsumiert. An das, was in der Folge geschehen ist, könne sie sich nicht mehr erinnern. Jedenfalls vermisste die 27-Jährige verschiedene Gegenstände, die zwischenzeitlich aber teilweise wieder aufgetaucht sind. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach möglichen Zeugen, die entweder im Linienbus zwischen Augustaplatz und Bahnhof oder vor dem Bahnhof einen verdächtigen Vorfall beobachten konnten und hierdurch zu dessen Aufhellung beitragen können. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer: 07221 32172.

/wo

