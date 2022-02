Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Mehrere Sachbeschädigungen, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Eine bislang unbekannte Anzahl von Tätern hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Zell am Harmersbach Vandalismus betrieben. Im Zuge dessen wurde im Stadtbereich ein Werbeschild vor einem Geschäft in der Grabenstraße entwendet. Auf einem Pendlerparkplatz beim Bahnhof wurden durch die unbekannten Täter weitere Sachbeschädigungen an zwei abgestellten Fahrzeuge vorgenommen. Hierbei wurde bei einem Toyota die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen und das Nummernschild eines BMW abgerissen. Zudem wurde eines der Fahrzeuge beschmiert. Der Gesamtsachschaden wird aktuell auf über 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832 975920 mit den Beamten des Polizeireviers Haslach in Verbindung zu setzen.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell