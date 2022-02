Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auto zerkratzt

Kehl (ots)

In der Zeit zwischen Samstag 12 Uhr und Sonntag 13 Uhr wurde am vergangenen Wochenende in der Heßlöhlstraße ein längs der Straße, ordnungsgemäß geparkter VW mutwillig beschädigt. Nach derzeitiger Sachlage hat die bis jetzt unbekannte Täterschaft die komplette rechte Fahrzeugseite sowie die Motorhaube mit einem bislang unbekannten Gegenstand malträtiert, sodass ein Schaden von ungefähr 4000 Euro entstand. Die Ermittler des Polizeivier Kehl bitten um Hinweise unter der Rufnummer 07851 893-0.

/ag

