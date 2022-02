Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet

Rastatt (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung führte am späten Montagabend zu einer Kollision im Kreuzungsbereich der Plittersdorfer Straße und der Wilhelm-Busch-Straße. Ein 36-Jähriger befuhr hierbei mit seinem Ford gegen 23:30 Uhr die Plittersdorfer Straße in Richtung Friedrichsring. An der Kreuzung zur Wilhelm-Busch-Straße missachtete er vermutlich bei abgeschalteter Ampel die Vorfahrt eines von rechts herannahenden 31-jährigen BMW-Fahrers und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 19.000 Euro.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell