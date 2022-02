Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gefährliche Körperverletzung

Rastatt (ots)

Die genauen Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am späten Montagabend in einem Hotel in der Niederwaldstraße sind noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten Erkenntnissen soll es kurz vor 23 Uhr zwischen zwei 30 und 42 Jahre alten Männern zuerst zu einem verbalen Disput gekommen sein. Anschließend soll der jüngere der beiden Kontrahenten sein Gegenüber mit einer Metallstange geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Der 42-Jährige wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 30-Jährigen wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

