Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Mozartstraße haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer: 07221 68046-0 um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat nach Mitternacht um circa 00:30 Uhr ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug der Marke Mitsubishi beim Vorbeifahren touchiert. Anschließend sei er weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Möglicherweise ist es hierbei auch zu einem lauten Knall gekommen. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich laut einer Zeugin möglicherweise um einen dunkleren Sportwagen handeln. Es entstand am geparkten Fahrzeug ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

