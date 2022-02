Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Polizeieinsatz nach Beziehungsstreit

Lahr (ots)

Nach einer Auseinandersetzung im Rahmen eines Beziehungsstreites mussten hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Lahr einschreiten und einen jungen Mann in Gewahrsam nehmen. Gegen 02:00 Uhr wurden die Polizeibeamten in eine Wohnung im Kanadaring gerufen. Der Ex-Partner der Geschädigten soll versucht haben, sich über die Terrasse Zutritt in die Wohnung der 35-Jährigen zu verschaffen. Der 26-Jährige habe seine 9 Jahre ältere Ex-Lebensgefährtin schon während einer Auseinandersetzung am vergangenen Abend leicht verletzt. Die in der Wohnung befindliche Frau sei zu ihrem Nachbarn geflüchtet, der schließlich den Notruf gewählt hat. Als die Beamten des Polizeireviers Lahr eintrafen, konnten sie den in der Zwischenzeit flüchtigen Störer schließlich festnehmen. Um weitere Ausuferungen zu verhindern, wurde er in Gewahrsam genommen. Der Beschuldigte beleidigte und bedrohte die Beamten hierbei mehrfach. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

/lg

