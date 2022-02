Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl aus Umkleidekabine

NACHTRAGSMELDUNG

Baden-Baden (ots)

Der vermeintliche Diebstahl am Sonntagmittag in der Umkleidekabine einer Therme am Römerplatz konnte letztlich geklärt werden. Die Frau hatte ihre Tasche samt Wertgegenständen nach aktuellen Erkenntnissen selbstständig wiederaufgefunden. Von einem vorangegangenen Diebstahl gehen die Ermittler der Polizei Baden-Baden derzeit nicht mehr aus.

Ursprungsmeldung vom 14.02.2022, 11.19 Uhr

Baden-Baden - Diebstahl aus Umkleidekabine, Zeugen gesucht

Aus einer Umkleidekabine erbeutete ein Dieb Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Sonntagmittag gegen 15:00 Uhr habe eine 63-jährige Frau ihre zwei Handtaschen in einer Umkleidekabine einer Therme am "Römerplatz" stehen gelassen, um aus ihrem Spind noch einige Gegenstände zu holen. Als die Frau wieder auf direktem Wege in ihre besetzte Umkleidekabine wollte, bemerkte sie offenbar, dass die Handtaschen entwendet wurden. Neben diversen persönlichen Gegenständen, habe sich nach Angaben der Geschädigten offenbar eine hochwertige Uhr und auch ein Mobiltelefon in der Tasche befunden. Es entstand ein Diebstahlschaden von schätzungsweise rund 22.000 Euro. Hinweise zum mutmaßlichen Dieb gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Zeugen, die sachdienstliche Hinweis zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07221 62505 beim Polizeiposten Baden-Baden Oos zu melden.

