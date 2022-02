Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Rauental - Mit Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Rastatt (ots)

Ein Zweiradlenker rückte am Montagabend in den Fokus der Beamten des Polizeireviers Rastatt. Gegen 18:15 Uhr wurde der 34-Jährige in der Federbachstraße einer genaueren Überprüfung unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Mitdreißiger nicht nur ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, sondern mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Mann begleitete die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus. Sein Zweirad wurde zum Zwecke einer Geschwindigkeitsmessung beschlagnahmt. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie der Teilnahme am Straßenverkehr unter der Wirkung von Betäubungsmitteln.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell