Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei beseitigt Einbruchschaos bei Seniorin - Ermittlungen laufen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben bei einem Einbruch am Samstag, 11.12.2021, das Haus einer 89-jährigen Frau am Gierthmühlenweg verwüstet und dabei Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Polizei leitete in diesem Fall nicht nur sofort Ermittlungen ein. Nach Abschluss der Spurensicherung gingen die Kolleginnen und Kollegen der Seniorin außerdem bei der Beseitigung des Chaos zur Hand und räumten das Haus auf.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr durch die Kellertür und eine weitere Zwischentür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie alle Räume und öffneten dabei sämtliche Schränke und verteilten deren Inhalt im Haus. Sie nahmen zusätzlich Bargeld und Schmuck an sich.

Als die ältere Dame bei ihrer Rückkehr das Chaos in ihrem Haus entdeckte, rief sie die Polizei. Die eintreffenden Kolleginnen und Kollegen sicherten Spuren am Tatort und leiteten erste Ermittlungen ein. Außerdem beruhigten sie die sichtlich aufgelöste 89-jährige Hausbesitzerin. Weil die Frau angab, dass sie niemandem kenne, der ihr bei der Beseitigung des angerichteten Chaos helfen könne, packten die Kolleginnen und Kollegen nach Abschluss der Spurensicherung kurz entschlossen mit an. Sie räumten gemeinsam das Haus auf, um der Frau nach der Aufregung den Aufenthalt in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Außerdem befestigte die Feuerwehr die beschädigte Kellertüre. Zusätzlich ist der Opferschutz der Kriminalpolizei eingeschaltet.

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell