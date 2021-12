Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrunkene Frau stürzt mit E-Roller

Mönchengladbach (ots)

Eine 31-jährige Frau ist am Samstagmorgen, 11. Dezember, gegen 6.15 Uhr mit ihrem E-Roller an der Bettrather Straße gestürzt. Eine später durchgeführte Blutprobenentnahme zeigte, dass die Frau unter erheblichem Alkoholeinfluss stand.

Als die Frau die Bettrather Straße in Richtung Viersener Straße befuhr, kam sie an einem geparkten Fahrzeug zu Fall, an dem Beschädigungen festgestellt werden konnten. Warum es zu dem Sturz kam, ist nach aktuellem Ermittlungsstand unklar. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell