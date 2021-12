Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Im Laufe des Wochenendes kam es zu insgesamt 4 Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Mönchengladbach. Die Täter verschafften sich jeweils durch Aufhebeln von Terrassentüren oder Fenstern Zugang zu den Objekten. Neben größeren Mengen Bargeld erbeuteten die Täter auch diversen Schmuck und weitere Wertgegenstände. Die Ermittlungen zu den Taten dauern an.

